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Жильё с бассейном в Коста-Бланка, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 235,000
Квартира на нижнем этаже в урбанизации Ла-Флорида, Ориуэла-Коста. Салон, кухня, 3 спа…
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 340,000
Дом в тихом районе города Кальпе на побережье Коста Бланка. Общая площадь 200 м.кв. н…

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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