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Дома с бассейном в Коста-Бланка, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 340,000
Дом в тихом районе города Кальпе на побережье Коста Бланка. Общая площадь 200 м.кв. н…

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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