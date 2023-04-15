Купить дом в Мадриде, Испания

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Realting.com
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Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
12
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
Comarca Sur
1
Алькобендас
1
Арройомолинос
1
Дом
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13 объектов найдено
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Дом 5 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
441 м²
€ 2,160,000
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из лу…
Дом 5 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
440 м²
€ 2,480,000
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всег…
Дом 5 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
450 м²
€ 2,200,000
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль…
Дом 6 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
285 м²
€ 635,000
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
Дом 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
216 м²
€ 520,000
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
Дом 5 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
333 м²
€ 629,000
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
Дом 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
162 м²
€ 589,000
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадри…
Дом 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
220 м²
€ 580,000
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
Вилла 6 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
6 ванных комнат
1 000 м²
€ 5,500,000
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
360 м²
€ 1,860,000
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
Вилла 6 спален
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
874 м²
€ 1,849,000
Эксклюзивный особняк с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
265 м²
€ 1,450,000
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…
Вилла 3 спальни
Арройомолинос, Испания
3 ванных комнат
438 м²
€ 824,000
Шикарная вилла в Кальпе!В собственности есть просторная гостиная-столовая, кухня, террасы и …
Параметры недвижимости в Мадриде, Испания
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