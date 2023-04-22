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Виллы в Comarca Sur, Испания

Арройомолинос
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13 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 166 м²
€ 760,000
Новые виллы в Лас Колинас де Кампоамор, райском и привилегированном районе для жизни в окруж…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 246 м²
€ 890,000
Эти элегантные виллы расположены в Лас-Колинас Гольф, в частном жилом комплексе построенном …
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 545,000
Эти элегантные виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг…
Вилла 4 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 4 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 890,000
Эти элегантная вилла расположена в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг…
Вилла 4 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 4 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
4 ванных комнат 570 м²
€ 2,725,000
Эти элегантные виллы расположены в Las Colinas Golf, в частном жилом комплексе построенном в…
Вилла 4 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 4 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
4 ванных комнат 4 000 м²
€ 2,075,000
Эти элегантные виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
3 ванных комнат 315 м²
€ 1,050,000
Эти элегантные виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
3 ванных комнат 164 м²
€ 1,060,000
Новые виллы с 3/4 спальнями и 3/4 ванными комнатами в новом жилом комплексе в гольф-клубе La…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 499,000
Эти виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг 18-луночно…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 469,000
Эти виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг 18-луночно…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 590,000
Эти виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг 18-луночно…
Вилла 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Вилла 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 850,000
Современные одноэтажные виллы с дополнительным подвалом или гаражом с 3 спальнями и 2 ванным…
Вилла 3 спальни в Арройомолинос, Испания
Вилла 3 спальни
Арройомолинос, Испания
3 ванных комнат 438 м²
€ 824,000
Шикарная вилла в Кальпе!В собственности есть просторная гостиная-столовая, кухня, террасы и …

Параметры недвижимости в Comarca Sur, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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