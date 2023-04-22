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Квартиры в Comarca Sur, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 246,000
Эти апартаменты расположены в Las Colinas Golf, в частном жилом комплексе построенном вокруг…
Квартира 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
3 ванных комнат 139 м²
€ 584,000
Расположенный на одной из самых высоких точек в комплексе. В блоке предлагаются апартаменты…
Квартира 3 спальни в Уманес-де-Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Уманес-де-Мадрид, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 364,000
Эти апартаменты расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг 18-л…

Параметры недвижимости в Comarca Sur, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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