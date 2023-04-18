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Купить недвижимость в Comarca de Valencia, Испания

Валенсия
4
4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Comarca de Valencia, Испания
Квартира 1 спальня
Comarca de Valencia, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 154,000
ARIZA BUILDING &mdash; это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечива…
Вилла 5 спаленв Comarca de Valencia, Испания
Вилла 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
4 ванных комнат
€ 2,395,000
Красивая вилла в Иисусе с видом на Дальт Вила. Эта просторная вилла красиво оформлена и имее…
Квартира 4 спальнив Comarca de Valencia, Испания
Квартира 4 спальни
Comarca de Valencia, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,102,000
Эксклюзивный жилой комплекс в Валенсии. С пространством для всех типов семей у нас есть дома…
Квартира 5 спаленв Comarca de Valencia, Испания
Квартира 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
€ 4,900,000
 Продаётся   продуктовый  супермаркет в городе Валенсия. -  площадь помещения 1…

Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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