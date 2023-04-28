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Жильё с видом на море в Comarca de Guadix, Испания

Guadix
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1 объект найдено
Квартира в Guadix, Испания
Квартира
Guadix, Испания
€ 1,700,000
ОписаниеПродажа винного завода, виноградников и туркомплекса 20 апартаментов в Гранаде, Испа…

Параметры недвижимости в Comarca de Guadix, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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