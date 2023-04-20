Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Галисия
  4. Chantada

Купить недвижимость с бассейном в Chantada, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 155,330
В продаже апартаменты, которые располагаются в комплексе Mareverde, Costa Adeje. На терри…
Бунгало 2 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 149,528
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ 108 БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАСНовый жилой комплекс из 108 бунга…
Вилла 4 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат 157 м²
€ 458,379
СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-МОНТЕЗИНОСЕ !!!~ ~ Эта красивая и практичная вилла с 4 спальня…
Квартира 4 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 121,800
Продаётся красивая 4-комнатная квартира с 2 ванными комнатами, квартира имеет площадь 140 м2…
Квартира 2 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 95,163
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Campoamor, располагается на 1 этаже. Общая площадь …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 272,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 115,273
Продается просторная квартира в Плайя де Асекьон, Торревьеха , на второй линии пляжа с части…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 226,000
Вашему вниманию предлагаются просторные светлые апартаменты на верхнем этаже в Ла Мате, Торр…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 135 м²
€ 429,000
Villas for sale in Torrevieja, Costa Blanca Two houses with 3 bedrooms and 2 bathrooms, dist…
Дом 6 спаленв Испания, Испания
Дом 6 спален
Испания, Испания
591 м²
€ 1,736,583
Эксклюзивный дом с романтическим видом на горы находится неподалеку от города Росес. Дом был…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 87 м²
€ 290,000
Апартаменты в Пуэбло-Канарио в Лас-Америкас. Состоит из гостиной, кухни, 2 спален, ванной ко…
Вилла 2 спальнив Теулада, Испания
Вилла 2 спальни
Теулада, Испания
2 ванных комнат 139 м²
€ 139,322
Проект очаровательной виллы модели "Тариф" в форме буквы "L", которая идеально подойдет для …

Параметры недвижимости в Chantada, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти