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Купить шале с видом на море в Испании

в Валенсии
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16 объектов найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 261,000
Шале 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 263,000
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 319,950
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 111 м²
€ 324,000
Шале 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
3 ванных комнат 123 м²
€ 469,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 685,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 545,000
Шалев Испания, Испания
Шале
Испания, Испания
€ 1,400,000
Усадьба под реконструкцию на побережье Коста Брава, Каталония. Усадьба расположена в городе …
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
Шале 7 спаленв Испания, Испания
Шале 7 спален
Испания, Испания
497 м²
€ 1,000,000
Замечательный полностью меблированный особняк из двух квартир расположен на берегу города То…
Шалев Тиас, Испания
Шале
Тиас, Испания
8 м²
€ 850,000
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …
Шале 4 спальнив Марбелья, Испания
Шале 4 спальни
Марбелья, Испания
456 м²
€ 4,500,000
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
Шале 12 спаленв Malaga, Испания
Шале 12 спален
Malaga, Испания
700 м²
€ 2,100,000
Потрясающее поместье расположено в привилегированном районе Малаги, Испания. Неописуемые вид…

Параметры недвижимости в Испании

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