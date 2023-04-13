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Купить вилла с бассейном в Каталония, Испания

Lower Emporda
42
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Selva
11
Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Maresme
3
Sant Antoni
3
Tossa de Mar
3
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4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Вилла 4 спальнив Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
Вилла 4 спальнив Барселона, Испания
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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