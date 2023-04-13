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Купить вилла с видом на море в Каталония, Испания
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Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат
800 м²
€ 1,690,000
Дом расположен между двумя городами на побережье Коста Брава Плайя де Аро и Калонже. В неско…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
6 000 м²
€ 8,610,000
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
3 717 м²
€ 8,000,000
Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 5 спален
Lower Emporda, Испания
5 ванных комнат
1 825 м²
€ 1,935,000
Роскошная вилла расположена в городе Бегур. В охраняемой урбанизации, окруженной природным з…
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
5 ванных комнат
800 м²
€ 1,550,000
Большая, недавно построенная, роскошная вилла в тихой урбанизации Treumal, в нескольких мину…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат
1 432 м²
€ 2,450,000
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
Вилла 3 спальни
Lower Emporda, Испания
2 ванных комнат
2 188 м²
€ 695,000
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат
420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
Вилла 7 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,450,000
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - …
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат
750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Вилла 4 спальни
Tossa de Mar, Испания
638 м²
€ 18,000,000
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
Вилла 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
180 м²
€ 1,200,000
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
Вилла 5 спален
Roses, Испания
410 м²
€ 495,000
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
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