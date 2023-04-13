Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Виллы

Купить вилла возле озера в Каталония, Испания

Lower Emporda
42
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Selva
11
Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Maresme
3
Sant Antoni
3
Tossa de Mar
3
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 85 м² 13 Этаж
€ 280,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Дом 2 спальнив Buenavista del Norte, Испания
Дом 2 спальни
Buenavista del Norte, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 161,994
Продается красивый дом (таунхаус) в живописном городке Buenavista (Буэнависта)  в современно…
Вилла 4 спальнив Сан Фульхенсио, Испания
Вилла 4 спальни
Сан Фульхенсио, Испания
5 ванных комнат 249 м²
€ 469,725
Красивый дом в La Marina, Коста Бланка, Испания - AT115098 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 588 м²
€ 1,384,966
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 120 м² 10/35 Этаж
€ 231,000
Апартаменты с видом на Средиземное море в курортном городе Бенидорм, всего в нескольких метр…
Вилла 4 спальнив Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
4 ванных комнат 315 м² Количество этажей 3
€ 1,081,895
Цена включает в себя все. Участок, жилищное строительство, документацию, бассейн, сад и т.д.…
Дом 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
417 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
Вилла 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 199 м² Количество этажей 2
€ 795,000
Современная вилла с видом на горы! Вас ждет красивый дом – сочетание эффектного фасад…
Вилла 6 спаленв Villa Martin, Испания
Вилла 6 спален
Villa Martin, Испания
6 ванных комнат 432 м²
€ 2,900,000
Роскошный вилла построенная в популярном районе Пунта Прима на Ориуэла Коста на продажу. …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 132 м² Количество этажей 2
€ 464,900
Потрясающий комплекс в одном из самых удивительных мест Испании, где морской воздух пронизан…
Дом 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 494,330
Новая вилла с потрясающими видами в закрытом жилом комплексе в городе Полоп. Город Полоп - н…
Квартира 5 спаленв Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D12086

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти