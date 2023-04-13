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Купить таунхаус с бассейном в Каталония, Испания

Lower Emporda
2
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 395,000
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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