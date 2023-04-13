Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Каталония, Испания

Lower Emporda
2
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
5 ванных комнат 322 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Предлагаем красивую виллу с превосходным видом на море. Планировка очень хорошо продумана и …
Вилла 3 спальнив Альтеа, Испания
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 308,204
Проект просторной виллы в стиле Хай - Тек для строительства на северном побережье Коста Блан…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 249 м²
€ 367,605
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Квартира 3 спальнив Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
175 м²
€ 495,323
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на первой линии моря в Пунта Прима (Ориуэла Ко…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 350,000
Предлагаем недвижимость с собственным бассейном в Кальпе.Дом состоит из просторной гостиной/…
Пентхаус 2 спальнив Рохалес, Испания
Пентхаус 2 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 233,268
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 6 m2, solarium: 65 m2.New Build.There is communa…
Дом 4 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4 Количество комнат 4 ванных комнат 322 м²
€ 1,292,571
Просторная, со вкусом оформленная вилла, расположенная в тихом и приватном месте…
Вилла 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Вилла 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Восхитительная вилла с видом на море и горы, оборудована центральной системой отопления, уст…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 164,000
Если вы всегда мечтали оказаться в одном из самых красивых мест, то лучшего места для отдыха…
Вилла 3 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
3 ванных комнат 264 м² Количество этажей 2
€ 349,900
Новый жилой комплекс в Торревьехе - 24 современные виллы с частным бассейном и 64 комфортабе…
Дом 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м²
€ 493,552
Очень уютный дом в тихом районе города Begur. Расстояние до центра Барселоны 130…
Квартира 3 спальнив Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 500,035
Апартамент / Квартира в Mil Palmeras, Orihuela Costa. Роскошные апартаменты в Мил Пальмерас.…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти