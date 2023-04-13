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Купить таунхаус возле озера в Каталония, Испания

Lower Emporda
2
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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