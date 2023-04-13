Купить недвижимость с бассейном в Каталония, Испания

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Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
103 м²
3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м²
Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
101 м²
5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат
71 м²
1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м²
Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 1,850,000
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания
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