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Купить пентхаус с видом на море в Каталония, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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