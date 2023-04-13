ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Дома
Купить дом с бассейном в Каталония, Испания
Сан-Фелиу-де-Гишольс
6
Tossa de Mar
5
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
Calonge
2
Cassa de la Selva
2
Roses
2
Sils
2
Valles Occidental
2
Бланес
2
Esplugues de Llobregat
1
l Escala
1
Sant Andreu de Llavaneres
1
Sant Antoni de Calonge
1
Барселона
1
Барселонес
1
Сегарра
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
122 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м²
Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м²
Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
296 м²
€ 750,000
Дом с видом на море в урбанизации города Бланес - Санта Кристина. Расстояние до центр…
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 445,000
Дом в урбанизации города Льорет де Мар - Рока Гросса. Расстояние до центра Барселоны …
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
362 м²
€ 1,200,000
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава. Расстояние до центра Барсело…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м²
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
199 м²
Количество этажей 3
€ 440,000
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Каталония, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты