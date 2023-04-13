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Купить шале с видом на море в Каталония, Испания

Сегарра
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Шале В архив
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1 объект найдено
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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