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Купить шале возле озера в Каталония, Испания

Сегарра
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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