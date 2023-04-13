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Realting.com
Испания
Каталония
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Каталония, Испания
Lower Emporda
58
Кастель-Пладжа-де-Аро
46
Sant Antoni
10
Upper Emporda
5
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Барселонес
4
Selva
3
Барселона
3
Льорет-де-Мар
3
Roses
2
Gava
1
Girones
1
l Escala
1
Palafrugell
1
Tarragones
1
Жирона
1
Сан-Фелиу-де-Гишольс
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24 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
156 м²
2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
101 м²
5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Квартира 4 ванных
Льорет-де-Мар, Испания
4 ванных комнат
480 м²
€ 1,000,000
Эти 3 здания в Льорет-де-Мар расположены в самом центре города, прямо напротив главного пляж…
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 787,500
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 680,000
Безупречная квартира в центре Пладжа-де-Аро, на той же набережной с прекрасным видом на море…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м²
2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м²
5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
€ 995,000
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов н…
Квартира 1 спальня
Roda de Bera, Испания
1 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 1,290,000
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
250 м²
€ 2,575,000
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
700 м²
€ 4,250,000
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
125 м²
€ 1,100,000
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
Квартира 2 спальни
Roses, Испания
60 м²
€ 399,000
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
Квартира 3 спальни
Roses, Испания
81 м²
€ 309,000
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 255,000
Квартира с видом на море в городе Бегур на побережье Коста Брава. Расстояние до центр…
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат
175 м²
€ 2,900,000
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 426,000
Квартиры в новом комплексе на стадии строительства напрямую от застройщика в районе П…
Параметры недвижимости в Каталония, Испания
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