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Купить квартиру с видом на горы в Каталония, Испания

Lower Emporda
58
Кастель-Пладжа-де-Аро
46
Sant Antoni
10
Upper Emporda
5
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Барселонес
4
Selva
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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