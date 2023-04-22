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Квартиры в Кастилия-Ла-Манча, Испания

Torrijos
2
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в La Mata, Испания
Пентхаус 3 спальни
La Mata, Испания
2 ванных комнат
€ 160,000
Пентхаус в Ла мата ID D12545
Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
1 ванных комнат
€ 79,900
Апартаменты в Ла мата ID D12434

Параметры недвижимости в Кастилия-Ла-Манча, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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