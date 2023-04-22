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Жильё в Кастилия-Ла-Манча, Испания

Torrijos
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3 объекта найдено
Вилла 7 спален в Campillo de Altobuey, Испания
Вилла 7 спален
Campillo de Altobuey, Испания
3 ванных комнат 338 м²
€ 690,000
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …
Пентхаус 3 спальни в La Mata, Испания
Пентхаус 3 спальни
La Mata, Испания
2 ванных комнат
€ 160,000
Пентхаус в Ла мата ID D12545
Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
1 ванных комнат
€ 79,900
Апартаменты в Ла мата ID D12434

Параметры недвижимости в Кастилия-Ла-Манча, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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