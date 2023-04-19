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Купить вилла с видом на море в Кастилия и Леон, Испания

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1 объект найдено
Виллав Мартин-Мигель, Испания
Вилла
Мартин-Мигель, Испания
730 м²
€ 4,900,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Сан Мигеле, Ибица. Площадь дома – 730 кв.м., п…

Параметры недвижимости в Кастилия и Леон, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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