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Купить квартиру в Кастельон, Испания

la Plana Alta
5
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м² 5/10 Этаж
€ 338,851
Представляем апартаменты на первой линии моря в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín…
Квартира 2 спальнив Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 3/10 Этаж
€ 169,900
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
Квартира 2 спальнив Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 5/10 Этаж
€ 246,878
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
Квартира 1 спальняв Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 1 спальня
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/10 Этаж
€ 166,038
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
Квартира 3 спальнив Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 3 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 1/10 Этаж
€ 199,900
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …

Параметры недвижимости в Кастельон, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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