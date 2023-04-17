Купить недвижимость в Кастельон, Испания

Квартира 2 спальни Orpesa Oropesa del Mar, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 5/10 Этаж

€ 246,878

Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…