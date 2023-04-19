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Купить дом с бассейном в Castelldefels, Испания

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат
Castelldefels, Испания
6 Количество комнат 732 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
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