ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Жирона
Lower Empordà
Кастель-Пладжа-де-Аро
Виллы
Виллы возле озера в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 218,172
97 м2 квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами и отдельной оборудованной кухней. Она обо…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
105 м²
€ 399,310
Вилла в новом жилом районе посреди нескольких полей для гольфа и природы.На первом этаже на…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 295,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Дом 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 179,868
Дом в урбанизации города Льорет де мар - Льорет Резиденсиаль. Расстояние до цент…
Вилла 6 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,100,000
Красивая вилла в районе холмов Альтеа с видом на море, построенная из материалов 1-го качест…
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 197,621
Закрытый охраняемый комплекс апартаментов находящийся на Новой Золотой миле, между Ма…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
80 м²
€ 143,315
80 м2 квартира в 3 минутах от центра Ла Мата, с 1 ванной комнатой, 1 туалетом, с боковым вид…
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
132 м²
€ 305,383
Предлагаем проект комфортабельной виллы в современном стиле для строительства на северном по…
Квартира
Estepona, Испания
74 м²
€ 275,810
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 304 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 386 000. […
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 496,843
Предлагаем проект современной виллы для строительства на северном побережье Коста Бланка!Вил…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
112 м²
5/5 Этаж
€ 199,000
Эксклюзивный жилой комплекс с красивым дизайном - идеальное место, чтобы насладиться средизе…
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
112 м²
€ 375,000
В продаже новая вилла в городе Ориуэла Коста.Площадь виллы 111,98 кв. м., построена на участ…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты