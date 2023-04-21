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Виллы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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22 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Вилла 6 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат 3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Вилла 6 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 3 300 м²
€ 1,500,000
Впечатляющий дизайнерский дом с пейзажем и открытым бассейном в престижной урбанизации Мас Н…
Вилла 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 472 м²
€ 2,350,000
Эта великолепная, недавно построенная современная вилла расположена в Плайя-де-Аро, Кала Ров…
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 414 м²
€ 450,000
Дом расположен в урбанизации Батерильяс в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, на побережье Коста-Бр…
Вилла 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 840 м²
€ 590,000
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
Вилла 6 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат 5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Вилла 10 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 6 000 м²
€ 8,610,000
  Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат 3 717 м²
€ 8,000,000
  Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Вилла 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 550 м²
€ 955,000
Современная вилла 250 м2 построена на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель-д'Аро. …
Вилла 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 800 м²
€ 550,000
Великолепная недостроенная вилла в городке Сан-Фелиу-де-Гишольс с видом на весь город. В тих…
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 600 м²
€ 1,400,000
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
Вилла 6 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат 1 432 м²
€ 2,450,000
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
Вилла 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 530 м²
€ 450,000
Современная недавно построенная вилла, расположенная в самом центре побережья Коста Брава, в…
Вилла 12 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 12 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат 34 000 м²
€ 1,550,000
Красивый фермерский дом мечты расположен в прекрасной природной обстановке, в маленьком раю …
Вилла 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,900,000
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,690,000
Прекрасный дом в респектабельном районе небольшого уютного городка S`Agaro . Дом общей пл…
Вилла 6 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 600 м²
€ 2,450,000
Окрестности прекрасно подходят для активного отдыха. Здесь есть потрясающе красивые пейзажи …
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