ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Жирона
Lower Empordà
Кастель-Пладжа-де-Аро
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 312,110
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 160,205
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
128 м²
1 Этаж
€ 287,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДАЙЯ НУЭВА Новые виллы в новой части города Дайя Нуэва. Всего в нескольких ми…
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
135 м²
2 Этаж
€ 250,000
Просторный и светлый пентхаус в урбанизации Лас Рамблас, Ориуэла Коста. С окон и террас эт…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 119,868
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 3
€ 775,000
Красивая вилла с уникальным интерьером и чудесными видами в тихом районе Кальпе!Необыкновенн…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
425 м²
€ 564,600
ЭКО-эффективное жилье XXI века рядом с полем для гольфа La Marquesa.Находится в живописной м…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
135 м²
€ 306,000
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 259,027
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
572 м²
Количество этажей 3
€ 1,370,000
Комплекс из 5 роскошных вилл с панорамным видом на море в Сьерра Кортине — высококласс…
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 640,000
Четыре эксклюзивные виллы ждут Вас! Здесь вас встретит идеальная средиземноморская обстановк…
Дом 4 спальни
Estepona, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
389 м²
€ 1,455,147
The complex is located in a conspicuous place in the center of the New Golden Miles. This co…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты