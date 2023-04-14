Купить таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

Таунхаус 3 спальни Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания 3 ванных комнат 130 м²

€ 305,000

Великолепный таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро в районе парка Аро. Расположен всего в 10 мин…