Купить таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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Таунхаус 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
227 м²
€ 350,000
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
Таунхаус 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 305,000
Великолепный таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро в районе парка Аро. Расположен всего в 10 мин…
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