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Кастель-Пладжа-де-Аро
Купить недвижимость с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
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48 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
202 м²
Количество этажей 3
€ 1,090,000
Трехуровневый дом с 4 спальнями и с великолепным видом на море, расположенный в урбанизации …
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
156 м²
2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Дом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
6 000 м²
€ 8,610,000
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
3 717 м²
€ 8,000,000
Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 8 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
435 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Продается просторный дом под реконструкцию, расположенный в прекрасном зеленом тихом районе …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
9 м²
€ 3,500,000
Внушительный фермерский дом с 10 гектарами полуплоской огороженной земли, расположенный в Са…
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 787,500
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 680,000
Безупречная квартира в центре Пладжа-де-Аро, на той же набережной с прекрасным видом на море…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
600 м²
€ 1,350,000
Дом новой постройки в С’Агаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сан-Поль, с видом на …
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат
1 432 м²
€ 2,450,000
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м²
2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
472 м²
Количество этажей 3
€ 2,350,000
Новая вилла с 4 спальнями, расположенная в 100 метрах от пляжа Cala Rovira в Плайя де Аро, о…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
234 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
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