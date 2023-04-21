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Кастель-Пладжа-де-Аро
Жильё с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
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20 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
234 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
509 м²
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Великолепный комплекс с бассейном, в состав которого входят просторная основная вилла, госте…
Дом 8 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
550 м²
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
184 м²
Количество этажей 1
€ 500,000
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и распол…
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
587 м²
Количество этажей 4
€ 1,650,000
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
467 м²
Количество этажей 2
€ 1,330,000
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
740 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
642 м²
Количество этажей 3
€ 1,900,000
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 094 м²
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Отличный трехуровневый дом в одном из лучших районов Плайя де Аро – Торре Боска, в пеш…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
417 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
295 м²
Количество этажей 2
€ 795,000
Классическая вилла с панорамным видом на море в престижной урбанизации Мас Ноу в Плайя де Ар…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
310 м²
Количество этажей 4
€ 850,000
Четырехэтажный дом с видом на море, который может быть реконструирован в соответствии с ваши…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
350 м²
Количество этажей 2
€ 1,900,000
Современная роскошная спа-вилла с хаммамом и дизайнерской отделкой, окруженная сосновым лесо…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
644 м²
Количество этажей 2
€ 3,550,000
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
409 м²
Количество этажей 3
€ 1,299,000
Уютная новая вилла в резиденции Кан-Семи, Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Участок: 1697…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
535 м²
Количество этажей 2
€ 4,600,000
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…
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