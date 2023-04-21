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Жильё возле озера в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

1 объект найдено
Дом 7 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
587 м² Количество этажей 4
€ 1,650,000
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
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