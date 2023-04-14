Купить дом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
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99 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
5 м²
€ 1,365,000
Продается загородный дом с полностью огороженным участком площадью 5,2 га, с очень хорошим р…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
525 м²
€ 395,000
Отдельно стоящий дом 200 м2, построенный на участке 525 м2 с садом и частным бассейном в урб…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
3 300 м²
€ 1,500,000
Впечатляющий дизайнерский дом с пейзажем и открытым бассейном в престижной урбанизации Мас Н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
472 м²
€ 2,350,000
Эта великолепная, недавно построенная современная вилла расположена в Плайя-де-Аро, Кала Ров…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
414 м²
€ 450,000
Дом расположен в урбанизации Батерильяс в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, на побережье Коста-Бр…
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
840 м²
€ 590,000
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Дом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
6 000 м²
€ 8,610,000
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
3 717 м²
€ 8,000,000
Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
450 м²
€ 1,550,000
Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
373 м²
€ 690,000
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,970,000
It offers you an exclusive villa, built largely with your own hands with soul and love. A ci…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,100,000
Chic house in the prestigious Treumal area. The modern Mediterranean-style house will appeal…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
2 Этаж
€ 3,500,000
The Mas Rigau Estate is a magnificent villa on a 9.6 hectare property ( Natural Park ) with …
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,100,000
Mediterranean Villa 2000 built with panoramic views of the Roses and mountains. The house co…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 930,000
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
7 ванных комнат
3 Этаж
€ 4,000,000
Comfortable villa with a beautiful private garden and pool, a few meters from the sea, and p…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
2 Этаж
€ 2,500,000
A chic house for sale in the very center of Playa de Aro with stunning views of the sea and …
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8 Количество комнат
4 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,700,000
Practical house in the city center with breathtaking sea views. The house with a living spac…
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8 Количество комнат
6 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,450,000
Exclusive villa in the elite urbanization of Torre Valentina. It has a chic sea view. To the…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
2 Этаж
€ 2,100,000
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 2,000,000
Two new elegant villas in respectable S`Agaro. The villas are just a few minutes from the be…
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