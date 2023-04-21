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Квартиры с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 103 м² 3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 119 м² 1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 1 спальня в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 71 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
144 м² 3/4 Этаж
€ 450,000
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на кр…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м² 2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
€ 995,000
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов н…
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