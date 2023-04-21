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Кастель-Пладжа-де-Аро
Квартиры
Квартиры с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира
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9 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
156 м²
2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 787,500
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 680,000
Безупречная квартира в центре Пладжа-де-Аро, на той же набережной с прекрасным видом на море…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м²
2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
€ 995,000
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов н…
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