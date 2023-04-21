ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Жирона
Lower Empordà
Кастель-Пладжа-де-Аро
Квартиры
Квартиры в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира
Очистить
46 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 281,000
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 675,000
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 255,000
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
Квартира 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 1,499,000
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 260,000
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 295,000
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 247,600
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 520,000
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 440,000
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 445,000
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 370,000
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 950,000
Роскошная двухуровневая квартира на берегу моря, в Плайя-де-Аро, Коста Брава. Состоит из дву…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 390,000
Прекрасная квартира в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 500,000
Шикарный пентхаус в центре Playa de Aro️ Квартира 78м2 расположена в тихом жилом ко…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 1,000,000
Роскошный дуплекс на первой линии дома в комплексе Nereides. На верхнем этаже: просторна го…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 745,000
Современная и светлая квартира на берегу моря. Кухня - центральная точка квартиры, яркая бе…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
103 м²
3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
156 м²
2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
133 м²
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 1,200,000
Рада буду предложить к вашему вниманию эту роскошные апартаменты с частным бассейном, р…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 385,000
Двухуровневая квартира с прекрасным видом на море в Кала Масет де Сагаро. Рада представить э…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат
71 м²
1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Квартира 70 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 400 м²
€ 4,500,000
Этот уютный 2-звездочный отель удобно расположен. Он расположен в 120 км от аэропорта Барсел…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 1,100,000
Квартира в привилегированном районе Коста Брава, в Сагаро. Расположен в муниципалитете Касте…
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты