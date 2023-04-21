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Квартиры в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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46 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 281,000
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
Квартира 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 675,000
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 255,000
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
Квартира 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 1,499,000
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 260,000
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 295,000
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 247,600
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 520,000
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 440,000
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 445,000
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 370,000
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
Квартира 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 950,000
Роскошная двухуровневая квартира на берегу моря, в Плайя-де-Аро, Коста Брава. Состоит из дву…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 390,000
Прекрасная квартира в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с …
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 500,000
Шикарный пентхаус в центре Playa de Aro️ Квартира 78м2 расположена в тихом  жилом ко…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 1,000,000
Роскошный дуплекс на первой линии дома в комплексе Nereides. На верхнем этаже: просторна го…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 745,000
Современная и светлая квартира на берегу моря. Кухня - центральная точка квартиры, яркая бе…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 103 м² 3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 156 м² 2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 3
€ 330,000
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 1,200,000
  Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, р…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 385,000
Двухуровневая квартира с прекрасным видом на море в Кала Масет де Сагаро. Рада представить э…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 119 м² 1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 1 спальня в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 71 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Квартира 7 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Квартира 70 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 70 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 400 м²
€ 4,500,000
Этот уютный 2-звездочный отель удобно расположен. Он расположен в 120 км от аэропорта Барсел…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 1,100,000
Квартира в привилегированном районе Коста Брава, в Сагаро. Расположен в муниципалитете Касте…
Квартира 41 спальня в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
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