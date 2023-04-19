Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Girones
  6. Cassa de la Selva
  7. Дома

Купить дом в Cassa de la Selva, Испания

2 объекта найдено
Дом 9 спаленв Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
8 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Дом 6 спаленв Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален
Cassa de la Selva, Испания
5 ванных комнат 25 м²
€ 1,850,000
Впечатляющий прекрасно отремонтированный фермерский дом в Касса-де-ла-Сельва ( Жирона ). С о…
Realting.com
Перейти