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Купить вилла с видом на море в Картахена, Испания

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9 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 345,000
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 750,000
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 290,000
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Виллы в Ла Манга дель Мар Менор, Мурсия, Коста Калида. Жилой дом расположен в Плайя Хонда и …
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Виллы в Ла Манга дель Мар Менор, Мурсия, Коста Калида. Жилой дом расположен в Плайя Хонда и …
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 254 м²
€ 2,400,000
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…
Вилла 5 спаленв Картахена, Испания
Вилла 5 спален
Картахена, Испания
2 ванных комнат 585 м²
€ 4,500,000
Splendid new Luxury Villa, in front of the sea, with magnificent views of the port and “Faro…
Вилла 5 спаленв Картахена, Испания
Вилла 5 спален
Картахена, Испания
2 ванных комнат 585 м²
€ 4,500,000
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 259,950
Двухквартирная вилла в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Этот новый проект запуска тепе…

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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