Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Картахена
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Картахена, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Картахена, Испания
Таунхаус 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 364,000
Последняя двухэтажная квартира, расположенная на первой линии побережья в Ла Манга дель Мар …

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти