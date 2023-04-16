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Купить недвижимость с бассейном в Картахена, Испания

4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
145 м²
€ 655,000
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
266 м²
€ 388,000
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
134 м²
€ 334,000
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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