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Купить дом в Картахена, Испания

34 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Жилой комплекс в Плайя Хонда, состоит из 16 участков для разных вилл. Существует возможность…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс вилл в Плайя Хонда состоит из 16 участков площадью от 400 до 800 квадратных м…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
145 м²
€ 655,000
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
266 м²
€ 388,000
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
134 м²
€ 334,000
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Бунгало 3 спальнив Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
Дом 5 спаленв Картахена, Испания
Дом 5 спален
Картахена, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 585 м² Количество этажей 4
€ 4,500,000
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла в чет…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 3
€ 2,400,000
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла, площ…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Villas del Mar - is a residential complex consisting of separate villas in which the Mediter…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м² Количество этажей 3
€ 466,960
Новая вилла от застройщика в два этажа общей площадью 126 м2. В доме четыре комнаты: гостина…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 345,000
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 750,000
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 290,000
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Виллы в Ла Манга дель Мар Менор, Мурсия, Коста Калида. Жилой дом расположен в Плайя Хонда и …
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Виллы в Ла Манга дель Мар Менор, Мурсия, Коста Калида. Жилой дом расположен в Плайя Хонда и …
Дом 2 спальнив Картахена, Испания
Дом 2 спальни
Картахена, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 655,000
Новая вилла площадью 145 кв.м с тремя спальнями и двумя ванными комнатами с теплыми полами и…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 3
€ 565,950
Прекрасная вилла площадью 153 кв.м с 4 спальнями и 3 ванными комнатами с теплыми полами. в д…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 254 м²
€ 2,400,000
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

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с видом на море
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