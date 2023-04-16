ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
Картахена
Бунгало
Купить бунгало с бассейном в Картахена, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Finestrat, Испания
6 ванных комнат
620 м²
Количество этажей 2
€ 425,000
Вы мечтаете о большом доме в окружении природы и великолепными видами на горы, у вас большая…
Квартира 1 спальня
Mijas, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 270,039
It is a residential complex in La Cala de Michas ( Malaga ). An ideal place for families to …
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат
2 ванных комнат
560 м²
€ 2,587,754
Просторная современная вилла на первой линии гольф поля. Окна дома ориентированы…
Квартира 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 157,890
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ВИСТАБЕЛЛЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало…
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 669,950
Красивая вилла возле моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115532 3 спальни, 3 ванны…
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 341,277
Апартаменты имеющие южную ориентацию расположены в закрытом комплексе, состоящем из 4…
Квартира 1 спальня
Comarca de Valencia, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 154,000
ARIZA BUILDING — это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечива…
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 2
€ 830,000
Прекрасная вилла со всеми удобствами и потрясающим видом на Средиземное море в отличном райо…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 194,500
Современные новые апартаменты в La Zenia, площадь 73 м2 - US6833 2 спальни, 2 ванные комнаты…
Дом 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 242,000
Представляем дом с потрясающим видом на море в городе Торревьеха районе Ла Мата. Ла Мата - п…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
800 м²
€ 619,550
Эта вилла расположена в Полопе, в тихом районе и со всеми необходимыми услугами Вилла постр…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
128 м²
Количество этажей 2
€ 454,200
Потрясающий комплекс в одном из самых удивительных мест Испании, где морской воздух пронизан…
Параметры недвижимости в Картахена, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты