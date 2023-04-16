Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Картахена
  6. Бунгало

Купить бунгало с видом на море в Картахена, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Кампельо, Испания
Квартира 2 спальни
Кампельо, Испания
1 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 100,833
Предлагаем вашему вниманию полностью отремонтированную недвижимость в Кампельо.Собственность…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 237,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Puerto, располагается на 3 этаже. Общая площадь 9…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 98 м² 12 Этаж
€ 421,000
Эксклюзивный жилой комплекс с восхитительным дизайном - идеальное место, чтобы насладиться с…
Вилла 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 1 300 м²
€ 7,584,797
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 263,837
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 225,117
Роскошный комплекс апартаментов закрытого типа на Новой Золотой Миле, Эстепона. Компл…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 73,838
Продаем превосходное бунгало в городе Торревьеха.Бунгало имеет удобную внутреннюю планировку…
Таунхаус 4 спальнив el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,181,669
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 179 м²
€ 265,000
Эта вилла - вариант достаточного удобного и комфортного жилья для вашей семьи
Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 232,006
Цены была снижена на 40 000 евро!Двухкомнатные апартаменты с двумя ванными комнатами, …
Квартира 2 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 320,892
Дуплекс пентхаус с видом на море, расположенный в шаговой доступности от моря, в горо…
Вилла 5 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
€ 480,000
Дом в Вильяхойоса ID D11642

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти