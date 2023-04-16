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Купить квартиру в Картахена, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 193,000
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 235,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 176,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 183,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 192,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 166,000
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 137,000
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 146,000
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 185,000
Апартамент / Квартира в Mar de Cristal - Mar Menor. Апартаменты в современном стиле, с откры…
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 198,000
Роскошный жилой комплекс, и вы не найдете лучшего места, чтобы насладиться комфортом и прир…
Квартира 4 спальнив Картахена, Испания
Квартира 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 338,000
Апартаменты расположены на набережной в Ла Манга дель Мар Менор. Они расположены в уникальн…

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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