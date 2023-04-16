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Купить недвижимость в Картахена, Испания

46 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Жилой комплекс в Плайя Хонда, состоит из 16 участков для разных вилл. Существует возможность…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс вилл в Плайя Хонда состоит из 16 участков площадью от 400 до 800 квадратных м…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
145 м²
€ 655,000
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
Дом 4 спальнив Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
266 м²
€ 388,000
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
134 м²
€ 334,000
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
Бунгало 3 спальнив Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
Дом 5 спаленв Картахена, Испания
Дом 5 спален
Картахена, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 585 м² Количество этажей 4
€ 4,500,000
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла в чет…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 3
€ 2,400,000
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла, площ…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 193,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 192,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 183,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 176,000
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 166,000
Вилла 3 спальнив Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Вилла 4 спальнив Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Villas del Mar - is a residential complex consisting of separate villas in which the Mediter…
Дом 3 спальнив Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м² Количество этажей 3
€ 466,960
Новая вилла от застройщика в два этажа общей площадью 126 м2. В доме четыре комнаты: гостина…
Квартира 3 спальнив Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
Квартира 2 спальнив Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 137,000
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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