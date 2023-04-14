Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова

Купить недвижимость с бассейном на Канарских островах, Испания

Adeje
141
Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
24
San Miguel de Abona
12
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
11
Santa Ursula
4
Показать больше
183 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Дом 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальнив Miraverde, Испания
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 343,000
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 349,000
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
112 м²
€ 475,000
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
Дом 9 спаленв Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 1 спальняв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Дом 5 спаленв Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти