Купить недвижимость с бассейном на Канарских островах, Испания

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Испания
Канарские острова
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183 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera, районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 343,000
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 349,000
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
112 м²
€ 475,000
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат
385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
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