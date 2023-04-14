ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Купить недвижимость с видом на море на Канарских островах, Испания
Adeje
141
Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
24
San Miguel de Abona
12
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
11
Santa Ursula
4
Санта-Крус-де-Тенерифе
4
La Orotava
2
Puerto de la Cruz
2
Buenavista del Norte
1
San Bartolome de Tirajana
1
Santa Brigida
1
Tacoronte
1
Valleseco
1
Valverde
1
Икод-де-лос-Винос
1
Маспаломас
1
Тиас
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
36 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
44 м²
€ 185,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с видом на скалы Лос-Гигантес.…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат
338 м²
€ 275,000
Отличная возможность! Dream Homes Tenerife предлагает эту фантастическую квартиру с коммерче…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат
385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 159,000
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 189,000
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
Вилла 6 спален
Adeje, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
382 м²
€ 995,000
Продается вилла в районе Кайяо Сальвахе с частным бассейном с подогревом и уютным садом, ест…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 ванных комнат
46 м²
€ 330,000
Просторная квартира на первом этаже в эксклюзивном и роскошном комплексе «Баия-де-лос-Менсей…
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 315,000
Продается дуплекс в комплексе Compostela Beach, расположен на первой линии в Лас Америкас, р…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
273 м²
€ 1,500,000
Продается вилла в Лос Гигантес с панорамным видом на океан и скалы Лос Гигантес, вилла на пе…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 157,500
Квартира в комплексе Las Terrazas в Плая де Лас Америкас. Это столица туризма на юге Тенериф…
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 236,000
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
192 м²
Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
80 м²
€ 325,000
Фантастическая квартира расположена в Лос Кристианос, о. Тенерифе. Квартира площадью 80 кв.м…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты